روسیه کنترل یک شهرک دیگر در دونتسک را به دست گرفت
وزارت دفاع روسیه از به دست گرفتن کنترل یک شهرک دیگر در جمهوری خلق دونتسک خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که گروه رزمی «تسنتر» روسیه کنترل شهرک «لنینو» در جمهوری خلق  دونتسک را به دست گرفت.

این وزارت خانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در نتیجه عملیات‌های تهاجمی فعال، واحدهای گروه رزمی تسنتر کنترل شهرک لنینو در جمهوری خلق دونتسک را به دست گرفتند».

در این بیانیه همچنین اعلام شد که این گروه رزمی روسیه ۵۱۰ سرباز اوکراینی را از بین بردند.

 

 

