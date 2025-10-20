روسیه در خارکیف حملات را تشدید کرد؛ سه نبرد کلیدی برای ایجاد «منطقه حائل»
نیروهای روسیه حملات خود در شمال و شرق استان خارکیف را تشدید کرده و با پیشروی در سه محور اصلی، در تلاش برای ایجاد یک منطقه حائل راهبردی در خاک اوکراین هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، نیروهای روسیه در جبهههای شمالی و شرقی استان خارکیف در تلاش هستند تا یک منطقه حائل راهبردی میان استان بلگورود روسیه و لوهانسک اوکراین، که تحت کنترل روسهاست، ایجاد کنند.
بر اساس آخرین گزارشها، سه محور اصلی نبرد در جریان است: شهرهای ووفچانسک، فلیکا بورلاک و کوپیانسک. هدف از این عملیاتها ایجاد یک منطقه حائل در داخل خاک اوکراین و تثبیت مواضع روسیه اعلام شده است.
مهمترین تحولات در نبرد کوپیانسک رخ داده؛ نیروهای روسیه پس از عبور از رودخانه اوسکال، شهر را از سمت شمال تحت فشار قرار داده و توانستهاند به مرکز شهر برسند و ساختمان دولت محلی را تصرف کنند.
همزمان، نیروهای روسیه بخشهایی از شمالشرقی کوپیانسک را در اختیار گرفتهاند و اکنون حدود ۶۰ درصد از مساحت شهر تحت کنترل آنهاست، در حالی که نیروهای اوکراینی هنوز ۴۰ درصد از شهر را در دست دارند. علاوه بر این، نیروهای روس حملاتی به مناطق شرقی کوپیانسک انجام داده و شهرک بیشچانا را تصرف کردهاند.
در ادامه، حملات توپخانهای شدید به شهرکهای کیریلوفکا و نوفوسنوا انجام شده تا مقدمات تسلط کامل بر این مناطق فراهم شود. در صورت موفقیت روسها، آنها به نزدیکی رودخانه اوسکال رسیده و کل مناطق شرقی کوپیانسک را تحت کنترل خواهند گرفت.
با این پیشرویها، روسیه به هدف خود در جبهه خارکیف نزدیک شده و تلاش دارد با ایجاد یک منطقه حائل در شمال و شرق استان، خطوط خود را تثبیت کرده و از پیشروی نیروهای اوکراینی جلوگیری کند.
تحلیلها نشان میدهد تمرکز روسها بر سه محور کلیدی، علاوه بر تثبیت مواضع، برای ایجاد موقعیت راهبردی و اتصال مناطق تحت نفوذ در لوهانسک و بلگورود انجام میشود.