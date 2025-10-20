توافق شورای اروپا برای کاهش تدریجی واردات گاز از روسیه

به گزارش ایلنا، شورای اروپا امروز -دوشنبه- در مورد موضع مذاکره‌ای خود در مورد پیش‌نویس مقررات مربوط به کاهش تدریجی واردات گاز طبیعی روسیه به توافق رسید.

شورای اروپا امروز در مورد موضع مذاکره‌ای خود در مورد پیش‌نویس مقررات مربوط به کاهش تدریجی واردات گاز طبیعی روسیه به توافق رسید. این مقررات، عنصر اصلی نقشه راه «آر‌ ای پاور ای‌یو» برای پایان دادن وابستگی به انرژی روسیه، به دنبال تسلیحاتی شدن عرضه گاز از سوی روسیه و اختلالات مکرر در عرضه گاز به اتحادیه اروپا است.

آیین‌نامه پیشنهادی، ممنوعیت گام به گام و الزام‌آور قانونی را برای واردات گاز از خط لوله و گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) روسیه معرفی می‌کند و ممنوعیت کامل آن از اول ژانویه ۲۰۲۸ اعمال خواهد شد.

انتهای پیام/