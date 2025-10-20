امیدواریم نشست آتی ترامپ و پوتین، فرصتی برای حل بحران اوکراین فراهم کند/ ایران شریک روسیه است

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، تأیید کرد که مسکو انتظار دارد اجلاس آتی روسیه و آمریکا فرصتی برای حرکت به سمت حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه اوکراین فراهم کند.

پسکوف در پاسخ به این سوال که مسکو از اجلاس آتی چه انتظاری دارد، به خبرنگاران گفت: «اولین چیز، حرکت به سمت حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه اوکراین است.»

پسکوف توضیح داد که «هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد» و خاطرنشان کرد که جزئیات جلسه آتی هنوز فاش نشده است.

وی در ادامه عنوان کرد که روسیه آماده گسترش همکاری با ایران در تمام حوزه‌هاست.

وی افزود که موضع غیرسازنده اروپا، تنها به تشدید تنش می‌انجامد‌.

پسکوف در ادامه گفت: «ایران، شریک روسیه است.»

