خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پسکوف:

امیدواریم نشست آتی ترامپ و پوتین، فرصتی برای حل بحران اوکراین فراهم کند/ ایران شریک روسیه است

امیدواریم نشست آتی ترامپ و پوتین، فرصتی برای حل بحران اوکراین فراهم کند/ ایران شریک روسیه است
کد خبر : 1702682
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کرملین، تأیید کرد که مسکو انتظار دارد اجلاس آتی روسیه و آمریکا فرصتی برای حرکت به سمت حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه اوکراین فراهم کند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، تأیید کرد که مسکو انتظار دارد اجلاس آتی روسیه و آمریکا فرصتی برای حرکت به سمت حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه اوکراین فراهم کند.

پسکوف در پاسخ به این سوال که مسکو از اجلاس آتی چه انتظاری دارد، به خبرنگاران گفت: «اولین چیز، حرکت به سمت حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه اوکراین است.»

پسکوف توضیح داد که «هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد» و خاطرنشان کرد که جزئیات جلسه آتی هنوز فاش نشده است.

وی در ادامه عنوان کرد که روسیه آماده گسترش همکاری با ایران در تمام حوزه‌هاست. 

وی افزود که موضع غیرسازنده اروپا، تنها به تشدید تنش می‌انجامد‌.

پسکوف در ادامه گفت: «ایران، شریک روسیه است.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ