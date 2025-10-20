به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، تام باراک، فرستاده آمریکا در امور سوریه، در یادداشتی که در صفحه خود در پلتفرم «ایکس» منتشر کرد، نوشته است که در تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵، نشست تاریخی سران جهان در شرم‌الشیخ برگزار شد تا از طرح ۲۰‌بندی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای بازسازی منطقه و پایان جنگ غزه حمایت کنند. او می‌گوید آنچه در آغاز یک آتش‌بس در غزه بود، به «آغاز شراکت منطقه‌ای جدیدی» تبدیل شد که بر پایه همکاری و فرصت‌ها استوار است، نه تضاد و ترس؛ با این حال، سوریه همچنان حلقه گمشده در روند صلح خاورمیانه است.

فرستاده آمریکا تأکید کرد که ازسرگیری روابط سوریه با همسایگانش، از جمله اسرائیل و ترکیه، این کشور را در چارچوب نظم امنیتی جدید منطقه قرار داده است؛ اما لبنان همچنان زیر سایه «نفوذ نظامی حزب‌الله» قرار دارد، عاملی که به گفته او مانع احیای حاکمیت ملی، جذب سرمایه‌گذاری و کاهش نگرانی‌های اسرائیل شده است.

وی همچنین به شکست توافق کاهش تنش در نوامبر ۲۰۲۴ اشاره کرد و علت آن را نبود سازوکار اجرایی موثر، تداوم حمایت مالی ایران از حزب‌الله و اختلافات داخلی در دولت لبنان دانست. باراک افزود که آمریکا طرحی تازه برای خلع سلاح تدریجی حزب‌الله در ازای مشوق‌های اقتصادی ارائه کرده بود، اما این پیشنهاد به‌دلیل نفوذ حزب‌الله در کابینه لبنان مورد پذیرش قرار نگرفت.

با این حال، این دیپلمات آمریکایی تاکید کرد که هنوز فرصت وجود دارد و در صورتی‌که دولت لبنان بتواند از طریق ارتش دوباره انحصار سلاح را در دست گیرد، شرکای منطقه‌ای آماده حمایت و سرمایه‌گذاری خواهند بود. باراک همچنین یادآور شد که واشنگتن در همین ماه بیش از ۲۰۰ میلیون دلار برای پشتیبانی از ارتش لبنان اختصاص داده و به حزب‌الله پیشنهاد کرده است با استفاده از «پوشش دیپلماتیک»، به یک نهاد سیاسی مسالمت‌آمیز تبدیل شود.

فرستاده آمریکا با اشاره به شتاب تحولات منطقه و تلاش برخی کشورها برای فاصله گرفتن از «عوامل وابسته به ایران»، مدعی شد که تهران از نظر سیاسی و اقتصادی در شرایط دشواری قرار دارد. وی همچنین گفت عربستان سعودی در آستانه پیوستن رسمی به توافقات عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی است؛ اقدامی که به‌گفته او می‌تواند سایر دولت‌های منطقه را نیز به این مسیر سوق دهد، نه از سر فشار، بلکه با وعده «رونق و فرصت‌های اقتصادی».

باراک در پایان با دعوت از دولت لبنان برای اقدام فوری، تاکید کرد که این کشور باید «پیش از آن‌که زمان از دست برود» گامی قاطع در مسیر صلح و بازیابی حاکمیت خود بردارد. وی مدعی شد خلع سلاح حزب‌الله صرفا به نفع امنیت اسرائیل نیست، بلکه می‌تواند فرصتی برای بازپس‌گیری حاکمیت ملی و بهبود وضعیت اقتصادی لبنان باشد.

انتهای پیام/