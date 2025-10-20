خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اشپیگل گزارش داد:

آلمان ۱۵ جنگنده اف-۳۵ دیگر از آمریکا سفارش می‌دهد

آلمان ۱۵ جنگنده اف-۳۵ دیگر از آمریکا سفارش می‌دهد
کد خبر : 1702541
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه گزارش دادند کهد آلمان قصد دارد ۱۵ جنگنده اف-۳۵ آمریکایی دیگر خریداری کند.

به گزراش ایلنا به نقل از راشاتودی،روزنامه آلمان یاشپیگل گزارش داد که  «بوریس پیستوریوس»  وزیر دفاع آلمان قصد دارد تا  ۱۵ جنگنده اف-۳۵ دیگر از ایلات متحده از کمپانی «لاکهید مارتین» ایالات متحده  سفارش دهد.

این گزارش با اشاره به   اسناد محرمانه که برای کمیته بودجه  پارلمان آلمان (بوندستاگ) آماده شده بود اعلام شد که  ارزش این خرید‌های تکمیلی حدود ۲.۵ میلیارد یویور(۲.۹۲ میلیادر دلار) است.

اواخر ماه جولای،  پولیتیکو به نقل از منابع گزارش داده بود که آلمان قصد دارد تا  ۱۵ جنگنده اف-۳۵ اضافی خریداری کند که  تعداد این جنگنده‌های برای آلمان را به عدد ۵۰ می‌رساند.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ