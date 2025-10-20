به گزراش ایلنا به نقل از راشاتودی،روزنامه آلمان یاشپیگل گزارش داد که «بوریس پیستوریوس» وزیر دفاع آلمان قصد دارد تا ۱۵ جنگنده اف-۳۵ دیگر از ایلات متحده از کمپانی «لاکهید مارتین» ایالات متحده سفارش دهد.

این گزارش با اشاره به اسناد محرمانه که برای کمیته بودجه پارلمان آلمان (بوندستاگ) آماده شده بود اعلام شد که ارزش این خرید‌های تکمیلی حدود ۲.۵ میلیارد یویور(۲.۹۲ میلیادر دلار) است.

اواخر ماه جولای، پولیتیکو به نقل از منابع گزارش داده بود که آلمان قصد دارد تا ۱۵ جنگنده اف-۳۵ اضافی خریداری کند که تعداد این جنگنده‌های برای آلمان را به عدد ۵۰ می‌رساند.

