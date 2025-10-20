خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت «هیولای تانک‌ها»؛ پروژه‌ سری روسیه که غرب را غافلگیر می‌کند+ ویدئو

بازگشت «هیولای تانک‌ها»؛ پروژه‌ سری روسیه که غرب را غافلگیر می‌کند+ ویدئو
کد خبر : 1702509
لینک کوتاه کپی شد.

آیا روسیه در آستانه مرحله‌ای جدید از جنگ‌ها قرار دارد؟ اسناد تازه‌فاش‌شده برنامه محرمانه کرملین برای بازسازی نیروی زرهی این کشور را افشا می‌کند؛ گویی مسکو می‌خواهد به جهان بگوید تانک‌ها دیگر بقایای گذشته نیستند، بلکه محور جنگ‌های آینده خواهند بود.

به‌گزارش ایلنا به‌نقل از ارم‌نیوز، روسیه برنامه‌ریزی کرده است که بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۶ بیش از ۲۶۰۰ تانک جدید تولید کند و هم‌زمان هزاران تانک قدیمیِ دورهٔ اتحاد جماهیر شوروی را نوسازی نماید. بیش از نیمی از این ناوگان را تانک‌های مدرن T-90M و T-90M2 تشکیل خواهند داد و مابقی برای تقویت ناوگان کنونی اختصاص خواهد یافت؛ اقدامی که حاکی از تمایل مسکو برای بازسازی توان زمینی خود پس از خسارات سنگین در اوکراین است.

نکته جالب توجه، نبود تانک پیشرفته T-14 Armata است که نشان می‌دهد روسیه استراتژی مشخصی دارد: تمرکز بر طرح‌های اثبات‌شده و تولید سریع، به جای ریسک با فناوری‌های جدید و پرهزینه که ممکن است قابل اعتماد نباشند.

این برنامه تنها یک روند تسلیحاتی نیست، بلکه پیام روشنی به غرب، به‌ویژه ناتو، است. روسیه در حال بازچینی کارت‌های خود و برنامه‌ریزی برای نبردهای آینده است، جایی که تانک‌ها در مراحل ابتدایی هر درگیری نقش تعیین‌کننده خواهند داشت.

حجم ویدیو: 30.42M | مدت زمان ویدیو: 00:02:19 دانلود ویدیو

با وجود کاهش استفاده از تانک‌ها در اوکراین از سال ۲۰۲۳ به دلیل پهپادها، مسکو امیدوار است که آینده نظامی نیازمند نیروی زمینی فشرده‌ای باشد که قادر به مقاومت در برابر ناتو باشد.

چالش‌هایی مثل تحریم‌ها، کمبود قطعات خارجی و تأثیرات جنگ مداوم بر تولید وجود دارد، اما این‌ها برای متوقف کردن جاه‌طلبی‌های روسیه کافی نیست.

این اسناد پنجره‌ای به ذهن کرملین باز می‌کنند: روسیه نه تنها به دنبال جبران گذشته است، بلکه می‌خواهد توانمندی‌هایی ایجاد کند که آن را به بازیگری قدرتمند در هر مواجهه احتمالی با غرب در دهه آینده تبدیل کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ