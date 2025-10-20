به‌گزارش ایلنا به‌نقل از ارم‌نیوز، روسیه برنامه‌ریزی کرده است که بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۶ بیش از ۲۶۰۰ تانک جدید تولید کند و هم‌زمان هزاران تانک قدیمیِ دورهٔ اتحاد جماهیر شوروی را نوسازی نماید. بیش از نیمی از این ناوگان را تانک‌های مدرن T-90M و T-90M2 تشکیل خواهند داد و مابقی برای تقویت ناوگان کنونی اختصاص خواهد یافت؛ اقدامی که حاکی از تمایل مسکو برای بازسازی توان زمینی خود پس از خسارات سنگین در اوکراین است.

نکته جالب توجه، نبود تانک پیشرفته T-14 Armata است که نشان می‌دهد روسیه استراتژی مشخصی دارد: تمرکز بر طرح‌های اثبات‌شده و تولید سریع، به جای ریسک با فناوری‌های جدید و پرهزینه که ممکن است قابل اعتماد نباشند.

این برنامه تنها یک روند تسلیحاتی نیست، بلکه پیام روشنی به غرب، به‌ویژه ناتو، است. روسیه در حال بازچینی کارت‌های خود و برنامه‌ریزی برای نبردهای آینده است، جایی که تانک‌ها در مراحل ابتدایی هر درگیری نقش تعیین‌کننده خواهند داشت.

با وجود کاهش استفاده از تانک‌ها در اوکراین از سال ۲۰۲۳ به دلیل پهپادها، مسکو امیدوار است که آینده نظامی نیازمند نیروی زمینی فشرده‌ای باشد که قادر به مقاومت در برابر ناتو باشد.

چالش‌هایی مثل تحریم‌ها، کمبود قطعات خارجی و تأثیرات جنگ مداوم بر تولید وجود دارد، اما این‌ها برای متوقف کردن جاه‌طلبی‌های روسیه کافی نیست.

این اسناد پنجره‌ای به ذهن کرملین باز می‌کنند: روسیه نه تنها به دنبال جبران گذشته است، بلکه می‌خواهد توانمندی‌هایی ایجاد کند که آن را به بازیگری قدرتمند در هر مواجهه احتمالی با غرب در دهه آینده تبدیل کند.

