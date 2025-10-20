استقبال عربستان سعودی از توافق پاکستان-افغانستان

به گزارش ایلنا به نقل از الشرق الاوسط، وزارت خارجه عربستان سعودی از امضای توافق توسط پاکستان و افغانستان و توافق آتش بس فوری و پایه گذاری سازوکاری با هدف تحکیم صلح پایدار و ثبات میان و کشور در جریان مذاکرات دوحه، استقبال کرد.

این وزارت خانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «پادشاهی عربستان سعودی، بر حمایت خود از تمامی تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با هدف ترویج صلح و ثبات و بر تعهد دائمی خود بر تضمین امنیت به طوری که به ثبات و رونق برای ملت های برادر پاکستان و افغانستان منجر شود، تاکید می‌کند».

وزارت خارجه عربستان سعودی ابراز امیدواری کرد که این گام مثبت به تنش‌های مرزی میان دو کشور پایان دهد.

