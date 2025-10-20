خبرگزاری کار ایران
استقبال عربستان سعودی از توافق پاکستان-افغانستان

استقبال عربستان سعودی از توافق پاکستان-افغانستان
عربستان سعودی ضمن استقبال از توافق به دست آمده میان پاکستان و افغانستان، ابراز امیدواری کرد که این گام مثبت، پایانی بر تنش‌های مرزی میان دو کشور باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از الشرق الاوسط،  وزارت خارجه عربستان سعودی از امضای  توافق توسط پاکستان و افغانستان و توافق آتش بس فوری و  پایه گذاری سازوکاری با هدف تحکیم  صلح پایدار و ثبات میان و کشور در جریان مذاکرات دوحه، استقبال کرد.

این وزارت خانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «پادشاهی عربستان سعودی، بر  حمایت خود از تمامی تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با هدف ترویج صلح و ثبات  و بر تعهد دائمی خود بر تضمین امنیت به طوری که به ثبات و رونق برای ملت های برادر پاکستان و افغانستان منجر شود، تاکید می‌کند».

وزارت  خارجه عربستان سعودی ابراز امیدواری کرد که این گام مثبت به تنش‌های مرزی میان دو کشور پایان دهد.

 

 

