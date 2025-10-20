خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زخمی شدن ۹ نفر در پی انفجار نارنجک در مسجد پروان افغانستان

زخمی شدن ۹ نفر در پی انفجار نارنجک در مسجد پروان افغانستان
کد خبر : 1702438
لینک کوتاه کپی شد.

در پی انفجار یک نارنجک دستی ‌در یک مسجد در منطقه شینواری افغانستان رخ داد، ۹ نفر زخمی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، انفجار یک نارنجک دستی در ولایت پروان افغانستان چندین زخمی برجای گذاشت. 

سخنگوی فرماندهی پلیس پروان، در بیانیه‌ای ‌اعلام کرد که این حادثه روز گذشته -‌یکشنبه-  و در حین برگزاری نماز مغرب در منطقه باغ افغان رخ داد.

به گفته او، انفجار زمانی اتفاق افتاد که فردی به‌طور تصادفی نارنجک دستی را که به همراه داشت، انداخت.

نیروهای امنیتی به رهبری فرمانده پلیس استان بلافاصله پس از حادثه به محل رسیدند و نمازگزاران زخمی را به مراکز پزشکی نزدیک منتقل کردند.

تا به‌حال هیچ‌گونه دستگیری در ارتباط با این انفجار صورت نگرفته و هیچ گروهی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ