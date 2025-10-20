زخمی شدن ۹ نفر در پی انفجار نارنجک در مسجد پروان افغانستان
در پی انفجار یک نارنجک دستی در یک مسجد در منطقه شینواری افغانستان رخ داد، ۹ نفر زخمی شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، انفجار یک نارنجک دستی در ولایت پروان افغانستان چندین زخمی برجای گذاشت.
سخنگوی فرماندهی پلیس پروان، در بیانیهای اعلام کرد که این حادثه روز گذشته -یکشنبه- و در حین برگزاری نماز مغرب در منطقه باغ افغان رخ داد.
به گفته او، انفجار زمانی اتفاق افتاد که فردی بهطور تصادفی نارنجک دستی را که به همراه داشت، انداخت.
نیروهای امنیتی به رهبری فرمانده پلیس استان بلافاصله پس از حادثه به محل رسیدند و نمازگزاران زخمی را به مراکز پزشکی نزدیک منتقل کردند.
تا بهحال هیچگونه دستگیری در ارتباط با این انفجار صورت نگرفته و هیچ گروهی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته است.