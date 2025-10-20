به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که «مارک ساوایا» را به عنوان فرستاده ویژه آمریکا به عراق تعیین کرده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، وی گفت که درک عمیق مارک از روابط میان عراق و آمریکا و روابطش در منطقه به تقویت منافع ملت ایالات متحده کمک خواهد کرد.

ترامپ افزود که مارک ساوایا، عامل اصلی در کارزارش در میشیگان بود که به همراه دیگران در کسب رای مسلمانان آمریکایی نقش داشته است.

