خبرگزاری کار ایران
آتش به اختیار در ارتش انگلیس؛ مجوز تازه برای سرنگونی پهپادهای مهاجم

آتش به اختیار در ارتش انگلیس؛ مجوز تازه برای سرنگونی پهپادهای مهاجم
روزنامه تلگراف گزارش داد که وزیر دفاع انگلیس به‌زودی طرحی را اعلام می‌کند که بر اساس آن، نیروهای مسلح این کشور اجازه خواهند داشت هر پهپاد تهدیدکننده پایگاه‌های نظامی را مستقیما هدف قرار دهند؛ اقدامی که نشانه‌ای از تشدید تدابیر امنیتی لندن در برابر روسیه است.

به گزارش ایلنا، روزنامه تلگراف گزارش داد که جان هیلی، وزیر دفاع انگلیس به‌زودی طرحی را اعلام خواهد کرد که بر اساس آن، نیروهای مسلح این کشور اختیار خواهند داشت هرگونه پهپاد تهدیدکننده پایگاه‌های نظامی این کشور را سرنگون کنند.

به نوشته این روزنامه، هیلی قصد دارد در سخنرانی خود برنامه‌ای را برای تقویت تدابیر دفاعی و حفاظت از مهم‌ترین پایگاه‌های نظامی انگلیس در برابر تهدیدات فزاینده روسیه تشریح کند.

منابع مطلع به تلگراف گفتند که این اختیارات در مرحله نخست تنها در پایگاه‌های نظامی اعمال خواهد شد، اما لندن احتمال گسترش دامنه این طرح به مراکز حساس دیگر از جمله فرودگاه‌ها را منتفی نمی‌داند.

تلگراف افزود که نیروهای انگلیسی در حال حاضر از تجهیزات ویژه مقابله با پهپادها استفاده می‌کنند که قادر به ردیابی و ربودن سیگنال پرنده‌های بدون سرنشین و تغییر مسیر آن‌هاست.

بر اساس این گزارش، طرح جدید به نیروهای نظامی یا پلیس وزارت دفاع این اختیار را می‌دهد که در صورت لزوم مستقیما پهپادها را هدف قرار دهند؛ اقدامی که در حال حاضر تنها در شرایط اضطراری مجاز است.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که اوایل ماه جاری، دو فروند هواپیمای نیروی هوایی سلطنتی به همراه نیروهای آمریکا و ناتو ماموریتی ۱۲ ساعته را برای رصد مرزهای روسیه انجام دادند.

به گفته مقام‌های لندن، این عملیات پس از نقض حریم هوایی برخی کشورهای عضو ناتو از جمله لهستان، رومانی و استونی انجام شد؛ رخدادی که موجب اختلال گسترده در پروازهای اروپا، تعطیلی موقت فرودگاه‌ها و لغو شماری از پروازها شد.

منابع غربی انگشت اتهام را به سوی روسیه نشانه رفتند، اما مسکو هرگونه دخالت در این حوادث را رد کرده است.

