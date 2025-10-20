علی‌اصغر زرگر، کارشناس مسائل منطقه با اشاره به اعلام نامزدی بنیامین نتانیاهو برای حضور در انتخابات ۲۰۲۶ اسرائیل در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: قبل از هر چیز باید توجه داشت که نتانیاهو با توجه به جلسه‌ای که با ترامپ داشت و آنچه در شرم‌الشیخ گذشت، و همچنین روابط نزدیکش با رئیس‌جمهوری ایالات متحده، و پس از دو سال جنگ و خونریزی که در غزه، لبنان و سوریه رخ داد، به نظر می‌رسد که خود را در اوج قدرت می‌بیند. او این چالش‌ها را در داخل سرزمین‌های اشغالی، به ویژه در رابطه با مسائل فساد و مشکلات قانونی، و همچنین اتهامات جدی‌تری مانند مشارکت در نسل‌کشی و شناخته شدن به عنوان جنایتکار جنگی، پشت سر گذاشته است؛ تا جایی که دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت او را صادر کرده‌، ولی او همچنان خود را در موقعیتی قدرتمند می‌بیند. این در حالیست که اخیرا در کنست، ترامپ و نتانیاهو از یکدیگر تعریف و تمجید کردند، و ترامپ موفقیت‌های بزرگی را به نتانیاهو نسبت داد. این نشان‌دهنده آن است که به‌‌رغم چالش‌های داخلی و بین‌المللی، نتانیاهو به زعم خود، موفقیت‌هایی به دست آورده و خود را در اوج می‌بیند.

وی ادامه داد: از نظر روان‌شناختی، به نظر می‌رسد او همچنان خود را در اوج موفقیت می‌داند و معتقد است که در دو سال گذشته، تهدیدات امنیتی علیه اسرائیل را از بین برده و زمینه‌ساز ثبات درازمدت این رژیم شده است. این ذهنیت بلندپروازانه باعث شده که نتانیاهو ایده «اسرائیل بزرگ» را مطرح کند و حالا او خود را در موقعیتی می‌بیند که مسأله نامزدی مجدد در انتخابات سال ۲۰۲۶ را مطرح کرده است. در حقیقت، او به این نتیجه رسیده که با توجه به اقدام‌ها و روابط نزدیک با آمریکا، به ویژه تا زمانی که ترامپ در قدرت است، مجدداً می‌تواند نخست‌وزیر شود. اما پرسش اصلی این است که در داخل اسرائیل، چقدر حمایت از او وجود دارد؟ در همین زمینه، وزیر جنگ سابق اسرائیل انتقاداتی از نتانیاهو داشت و اذعان کرد که در حال حاضر، تمرکز نتانیاهو بیشتر بر تقسیم پست‌های کابینه است تا مسائل امنیتی و وضعیت بحران‌های جاری. در واقع، بحران‌های اقتصادی و امنیتی، از جمله جنگ غزه که هنوز پایان نیافته است، موجب نارضایتی جدی در داخل اسرائیل شده است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: با وجود این مشکلات داخلی، اسرائیل به طور کلی به چالش‌های خارجی توجه چندانی ندارد. به گفته برخی تحلیلگران، شاید اسرائیلی‌ها به محدودیت‌هایی که در سطح بین‌المللی برای فروش سلاح یا همکاری‌های اقتصادی ایجاد شده توجه چندانی نداشته باشند، اما نتانیاهو با اتکا به قدرت‌نمایی‌ در مقابل دشمنان، در تلاش است تا این چالش‌ها را نادیده بگیرد. اگر بخواهیم به صورت روان‌شناختی به موقعیت او نگاه کنیم، به نظر می‌آید که نتانیاهو برای رسیدن به اهداف خود، حتی در شرایط بحران، دست به اقدامات بی محاسبه می‌زند. او معتقد است که امنیت اسرائیل نه تنها در ایجاد ناامنی در کشورهای اطرافش است، بلکه در حفظ این وضعیت بحران‌زده می‌تواند به اهداف بلندمدت خود دست یابد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت، چالش‌های داخلی بیشتر از چالش‌های بین‌المللی برای نتانیاهو اهمیت دارند. تحلیل‌های جهانی و حتی فشارهای بین‌المللی از سوی برخی کشورها، به ویژه کشورهای غربی، عملاً تاثیری بر تصمیمات و اقدامات او ندارند. از دیدگاه سیاسی، نتانیاهو از حمایت‌های گسترده‌ای از لابی‌های صهیونیستی و برخی کشورهای غربی برخوردار است، و با توجه به روابط نزدیکش با ایالات متحده، احتمالاً قادر خواهد بود مجدداً در انتخابات نامزد شود. در نهایت، بسیاری بر این باورند که فشارهای بین‌المللی، به ویژه مسائل حقوق بشری یا فشارهای قضائی، تأثیر چندانی بر نتانیاهو نخواهد داشت؛ زیرا او با توجه به قدرت‌های داخلی و روابط بین‌المللی‌، می‌تواند این چالش‌ها را پشت سر بگذارد و حتی در شرایطی که کشورهای زیادی از اسرائیل انتقاد می‌کنند، همچنان مسیر سیاسی خود را ادامه دهد.

