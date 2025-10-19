شهادت یک زندانی فلسطینی در بیمارستان رژیم صهیونیستی

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «کمیسیون امور اسرا و آزادگان» فلسطین امروز -یکشنبه- از شهادت «محمود طلال عبدالله» زندانی ۴۹ ساله فلسطینی از اردوگاه جنین در بیمارستان اسرائیلی «آساف هروفیه» خبر داد.

این نهاد اعلام کرد که عبدالله پس از وخامت وضعیت جسمانی‌اش در زندان‌های اسرائیل به شهادت رسیده است.

بر اساس بیانیه مشترک کمیسیون و «باشگاه اسیر فلسطینی»، اداره کل امور مدنی فلسطین خبر شهادت وی را رسماً اعلام کرده است. عبدالله در اول فوریه گذشته بازداشت شده بود و بعد از آن مشخص شد که از سرطان در مرحله پیشرفته رنج می‌برد.

وی طی ماه‌های اخیر به چند زندان از جمله «مجدو» و «جلبوع» منتقل شد و سپس به درمانگاه زندان «الرمله» انتقال یافت، عبدالله تنها یک روز پیش از شهادتش به بیمارستان «آساف هروفیه» منتقل شده بود.

عبدالله پیش‌تر نیز در جریان انتفاضه الأقصی در سال ۲۰۰۲ بازداشت و دو سال را در زندان گذرانده بود. بنا بر گزارش‌ها، وی پیش از بازداشت اخیرش از مشکلات جسمی رنج می‌برد و تحت درمان بود، اما بازداشت دوباره‌اش او را از ادامه درمان محروم کرد.

کمیسیون امور اسرا و باشگاه اسیر در بیانیه‌ای مشترک، شهادت عبدالله را بخشی از زنجیره جنایات نظام‌مند و سیاست اعدام تدریجی در زندان‌های اشغالگر دانستند که در چارچوب جنگ نسل‌کشی علیه ملت فلسطین انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش، با شهادت عبدالله، شمار شهدای جنبش اسیر فلسطین و بازداشت‌شدگان از آغاز جنگ به ۷۹ نفر رسیده است. این آمار تنها افرادی را در بر می‌گیرد که هویتشان شناسایی شده است. در عین حال، همچنان ده‌ها زندانی مشمول پدیده ناپدیدسازی اجباری هستند.

انتهای پیام/