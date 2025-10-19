به گزارش ایلنا، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، شنبه‌شب در مصاحبه‌ای اختصاصی با شبکه ۱۴ تلویزیون عبری جزئیاتی از تلاش‌های خود برای قانع‌کردن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به «اقدام نظامی» علیه تأسیسات هسته‌ای در ایران را تشریح کرد.

به گزارش رویترز، نتانیاهو گفت که برای دیدار با ترامپ طرحی هفت‌صفحه‌ای به همراه داشته و آن را «گزینه‌ای ضروری» معرفی کرده است.

نتانیاهو با این ادعا، که تهدید هسته‌ای ایران «به نقطه بی‌بازگشت نزدیک شده بود»، لفاظی‌هایش را تکرار کرد و افزود: «چند ماه تا دستیابی ایران به یک یا چند سلاح هسته‌ای فاصله بود؛ به همین دلیل لازم بود هرچه سریع‌تر اقدام شود.»

او درباره اختلافات داخلی درباره حمله نظامی به ایران، هم گفت که میان نهادهای دفاعی بحث و مناقشه جدی بود، اما خودش با قاطعیت اعلام کرد: «اجازه گرفتن معنایی ندارد؛ ما به هر حال این کار را انجام می‌دهیم، چه آمریکا همراه شود یا نه.»

نتانیاهو در بخش دیگری از مصاحبه، توضیح داد که در جریان دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا هفت صفحه طرح عملیاتی را ارائه کرده و خطاب به ترامپ گفته است «این همان کاری است که باید انجام شود؛ چاره‌ای جز این نداریم».

او صراحتا گفت یکی از اهدافی که اسرائیل به‌تنهایی توان نفوذ به آن را نداشت، «عمق تاسیسات فوردو» بود و افزود: «ورود به اعماق فوردو با امکانات خاصی ممکن بود که فقط ایالات متحده در اختیار دارد؛ این یک نعمت بزرگ است که تنها آمریکا این ظرفیت را دارد.»

به گفته نتانیاهو، پس از بازگشت به تل‌آویو مقدمات عملیات تشدید شد و ارتش، نیروی هوایی، دستگاه‌های اطلاعاتی و موساد در همکاری گسترده اقداماتی را انجام دادند. او روند افزایش داده‌های اطلاعاتی را توصیف کرد. او گفت در ابتدا اطلاعات هر چهار هفته یک‌بار ارسال می‌شد، اما این فاصله کم‌کم به هر هفته، سپس هر روز، بعد هر ساعت و حتی هر دقیقه رسید، آن هم درست زمانی که هواپیماها به پرواز درآمدند.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی عملکرد عملیات را بسیار قابل توجه خواند و تأکید کرد که در دقایق ابتدایی موفقیت اهداف چشمگیر بود.

وی همچنین اشاره کرد که یکی از گزینه‌های مطرح در آن مقطع، «هدف‌گرفتن دانشمندان ارشد» برای کند کردن برنامه هسته‌ای ایران بوده است.

انتهای پیام/