بن گویر و اسموتریچ، خواستار از سرگیری حملات به غزه شدند
وزرای افراطی رژیم صهیونیستی خواستار از سرگیری حملات جنایتکارانه به غزه شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از واینت، «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت و «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی، وزرای افراطی رژیم صهیونیستی خواستار از سرگیری حملات جنایتکارنه به نوار غزه شدند.
بن گویر در پلتفرم ایکس نوشت: «من از نخست وزیر خواستم تا حملات مجدد با تمام قوا به نوار غزه را اعلام کند».
وزیر دارایی رژیم صهیونیستی نیز در پلتفرم ایکس نوشت: «جنگ».
واکنش دو وزیر افراطی رژیم صهیونیستی به دنبال گزارشهای ابتدایی از حمله یک فرد مسلح به نیرهای رژیم صهیونیستی در جنوب نوار غزه، بیان شد.