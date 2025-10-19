خبرگزاری کار ایران
سرخط خبرها :
بن گویر و اسموتریچ، خواستار از سرگیری حملات به غزه شدند

بن گویر و اسموتریچ، خواستار از سرگیری حملات به غزه شدند
کد خبر : 1702140
وزرای افراطی رژیم صهیونیستی خواستار از سرگیری حملات جنایتکارانه به غزه شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از وای‌نت،  «ایتمار بن گویر»   وزیر امنیت و «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی، وزرای افراطی رژیم صهیونیستی خواستار از سرگیری حملات جنایتکارنه به نوار غزه شدند.

بن گویر در پلتفرم ایکس نوشت: «من از نخست وزیر خواستم تا حملات مجدد با   تمام قوا به نوار غزه را اعلام کند».

وزیر دارایی رژیم صهیونیستی نیز در پلتفرم ایکس نوشت: «جنگ».

واکنش دو وزیر افراطی رژیم صهیونیستی به دنبال گزارش‌های ابتدایی از حمله یک فرد مسلح به نیرهای رژیم صهیونیستی در جنوب نوار غزه، بیان شد.

 

 

انتهای پیام/
