بن گویر و اسموتریچ، خواستار از سرگیری حملات به غزه شدند

به گزارش ایلنا به نقل از وای‌نت، «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت و «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی، وزرای افراطی رژیم صهیونیستی خواستار از سرگیری حملات جنایتکارنه به نوار غزه شدند.

بن گویر در پلتفرم ایکس نوشت: «من از نخست وزیر خواستم تا حملات مجدد با تمام قوا به نوار غزه را اعلام کند».

وزیر دارایی رژیم صهیونیستی نیز در پلتفرم ایکس نوشت: «جنگ».

واکنش دو وزیر افراطی رژیم صهیونیستی به دنبال گزارش‌های ابتدایی از حمله یک فرد مسلح به نیرهای رژیم صهیونیستی در جنوب نوار غزه، بیان شد.

