۱ شهید در حمله رژیم صهیونیست به جنوب لبنان

رسانه‌ها از شهادت ۱ نفر در پی حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رژیم صهیونسستی در  ادامه نقض  آتش‌بس به دست آمده با حزب الله ، روز گذشته -شنبه-  بار دیگر  به جنوب لبنان حمله پهپادی کرد.

در پی این حمله پهپادی به جنوب لبنان ۱ نفر به شهادت رسید.

خبرگزاری ملی لبنان «ان‌ان‌ای» اعلام کرد: «یک پهپاد اسرائیلی دو موشک به سمت دستگاه حفاری در مسیر کفردونین-دیر کیفا شلیک کرد».

پس از یک چرخه یک ساله حملات فرامرزی میان «حزب‌الله» و رژیم صهیونیستی که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده بود، در نوامبر ۲۰۲۴ آتش‌بس به دست آمد.

پس از آن علی‌رغم پایبندی حزب الله به آتش‌بس، رژیم صهیونیستی بارها آن‌را نقض کرده و مناطقی در لبنان را هدف قرار داده است.

 

