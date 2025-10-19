گوستاوو پترو:
آمریکا درباره حمله به قایق ماهیگیری در آبهای کلمبیا توضیح دهد
رئیس جمهور کلمبیا خواستار توضیح ایالات متحده به یک قایق ماهیگری در آبهای این کشور شد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «گوستاوو پترو» رئیس جمهور کلمبیا، خواستار توضیح از سوی ایالات متحده پسی از حمله ارتش آمریکا به یک قایق ماهیگیری در آبهای کشورش شد.
پترو در پلتفرم ایکس نوشت: «نمایندگان دولت ایالات متحده مرتکب قتل شدهاند و حاکمیت ما را در آبهای سرزمینیمان نقض کردهاند. ماهیگیر آلخاندرو کارانزا هیچ ارتباطی با قاچاق مواد مخدر نداشت، فعالیت روزانه او ماهیگیری بود».
رئیس جمهور کلمبیا همچنین از دفتر دادستان کل کشور درخواست کرد که فورا از بستگان قربانیان محافظت کند و مشارکت آنها را در محاکمات بینالمللی در نظر بگیرد.
در ۱۸ اکتبر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده، مدعی شد که ارتش آمریکا یک زیردریایی بزرگ مواد مخدر را که به سمت ایالات متحده در حرکت بود، منهدم کرده است.