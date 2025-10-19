واشنگتن پست گزارش داد:
کنترل کامل دونتسک، شرط روسیه برای پایان جنگ
روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که روسیه کنترل کامل بر دونتسک را شرط اصلی خود برای پایان جنگ در اوکراین عنوان کرده است.
این روزنامه به نقل از ۲ مقام آگاه از گفتوگوی اخیر سران روسیه و آمریکا نوشت که «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهور روسیه در تماس تلفنی با «دونالد ترامپ»، همتای آمریکایی خود پایان جنگ با اوکراین را منوط به کنترل کامل استان دونتسک اوکراین کرده است.
به گفته مقامهای آگاه، در تماس تلفنی ترامپ و پوتین، رئیسجمهوری روسیه اظهار داشت که مایل است بخشهایی از دو استان دیگر اوکراین، یعنی زاپوریژیا و خرسون را در ازای کنترل کامل دونتسک، واگذار کند.
این پیشنهاد نشاندهنده اندکی عقبنشینی در ادعاهای ارضی روسیه نسبت به اوکراین بوده و برخی از مقامهای کاخ سفید آن را نشانه پیشرفت در رایزنیها میدانند.