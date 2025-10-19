چین آمریکا را به حمله سایبری متهم کرد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت امنیت ملی چین در بیانیه‌ای در «وی چت» امروز -یکشنبه- اعلام کرد که آژانس امنیت ملی آمریکا یه حمله سابری طولانی به مرکز ملی زمانبندی انجام داده است.

این وزارت خانه اعلام کرد که شواهدی یافته که نشان می‌دهد داده‌ها و اعتبارنامه‌ها از سال ۲۰۲۲ به سرقت رفته‌اند و از آنها برای جاسوسی از دستگاه‌های تلفن همراه و سیستم‌های شبکه کارمندان در این مرکز استفاده شده است.

بر اساس اعلام این وزارت خانه، سی‌آی‌ای در سال ۲۰۲۲ از یک آسیب‌پذیری امنیتی در سرویس پیام‌رسان یک برند خارجی تلفن همراه هوشمند برای دسترسی به دستگاه‌های کارمندان سوءاستفاده کرده است.

نام این برند اعلام نشد.

