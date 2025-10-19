خبرگزاری کار ایران
سارکوزی دوره زندان خود را در انفرادی می‌گذراند

سارکوزی دوره زندان خود را در انفرادی می‌گذراند
رسانه‌های فرانسه گزارش داد که رئس‌جمهور سابق این کشور دوره محکومیت خود را در سلول انفرادی زندانی در پاریس می‌گذراند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، تلویزیون «بی‌اف‌ام‌تی‌وی» به نقل از منابع گزارش داد که «نیکولا سارکوزی» رئیس جمهور سابق فرانسه که به ۵ سال زندان به سبب منابع تامین کارزار محکوم شده، دوره زندان خود را در انفرادی در زندان «لا سانت» می‌گذراند.

بر اساس این گزارش، این زندان که در پاریس واقع شده است، دارای بخشی برای زندانیانی است که نیاز به اقدامات ایمنی ویژه دارند.

 سارکوزی به دلیل سن (۷۰ سال) و محبوبیتش در سلول انفرادی نگهداری خواهد شد.

دادگاهی در پاریس، سارکوزی را به دلیل پذیرش کمک‌های مالی لیبی برای تامین مالی مبارزات انتخاباتی خود در سال ۲۰۰۷ به پنج سال زندان محکوم کرد.

 

 

