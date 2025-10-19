به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، جنبش مقاومت اسلامی حماس، امروز -یکشنبه- بیانیه وزارت امور خارجه ایالات متحده را با استناد به «گزارش‌های معتبر» مبنی بر اینکه این جنبش به زودی توافق آتش‌بس با اسرائیل را نقض خواهد کرد، رد کرد.

در بیانیه حماس آمده است: «این ادعاهای دروغین کاملاً با تبلیغات گمراه‌کننده اسرائیل سازگار است و پوششی برای جنایات مداوم و تجاوز سیستماتیک اشغالگران علیه مردم ما فراهم می‌کند.»

در این بیانیه آمده است: «مقامات اشغالگر، باندهای جنایتکاری را تشکیل، مسلح و تأمین مالی کردند که مرتکب قتل، آدم‌ربایی، سرقت کامیون‌های امدادی و سرقت علیه غیرنظامیان فلسطینی شدند.»

