به گزارش ایلنا، برنت سادلر، مقام سابق پنتاگون، اعلام کرد که «گنبد طلایی» آمریکا با هدف مقابله با تهدیدات پیچیده‌ای طراحی شده که شامل موشک‌های بالستیک قاره‌پیما و موشک‌های فراصوت می‌شود.

سادلر افزود: گسترش زرادخانه‌های هسته‌ای روسیه و چین، توسعه سیستم‌های دفاعی چند لایه را حیاتی کرده است.

سادلر در گفت‌وگو با «القاهرة الإخباریة» توضیح داد که این سامانه جدید از مجموعه‌ای حسگر زمینی، دریایی و فضایی برای شناسایی هر پرتاب موشکی احتمالی استفاده می‌کند و توانایی مقابله با تهدیدات متغیر از نقاط مختلف جهان را دارد.

وی همچنین گفت: بزرگ‌ترین چالش‌های فنی در هماهنگی بین پلتفرم‌های حسگری پراکنده، مقابله با اختلال و تفکیک سیگنال‌های واقعی از کاذب، به‌علاوه سرعت عمل و انعطاف‌پذیری در رهگیری موشک‌های در حال عبور از مسیرهای مختلف، چه از قطب شمال و چه از اقیانوس آرام، نهفته است.

سادلر تاکید کرد که پیشرفت‌های مهندسی طی ۳۰ سال گذشته توانایی‌های رهگیری را بهبود بخشیده، اما همچنان با چالش‌های متعدد ناشی از تنوع دشمنان و توانمندی‌های پیشرفته آن‌ها روبه‌روست.

وی افزود: موفقیت این پروژه نیازمند همکاری مشترک کاخ سفید، کنگره و بخش‌های نظامی و غیرنظامی است و «گنبد طلایی» صرفا یک پروژه فنی نیست بلکه سرمایه‌گذاری راهبردی بلندمدتی در حوزه دفاع ملی به شمار می‌رود.

این مقام سابق پنتاگون همچنین تاکید کرد که ادامه تحقیقات و آزمایش‌ها برای اطمینان از توانمندی این سامانه در مواجهه با سناریوهای پیچیده و مداوم حیاتی است.

