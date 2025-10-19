خبرگزاری کار ایران
«گنبد طلایی» آمریکا موشک‌های هسته‌ای چین را مهار می‌کند؟

یک مقام سابق پنتاگون، اعلام کرد که «گنبد طلایی» آمریکا با هدف مقابله با تهدیدات پیچیده‌ای مانند موشک‌های بالستیک قاره‌پیما و موشک‌های فراصوت طراحی شده و توسعه زرادخانه‌های هسته‌ای روسیه و چین، ضرورت ایجاد سیستم‌های دفاعی چندلایه و پیشرفته را بیش از پیش آشکار کرده است.

به گزارش ایلنا، برنت سادلر، مقام سابق پنتاگون، اعلام کرد که «گنبد طلایی»  آمریکا با هدف مقابله با تهدیدات پیچیده‌ای طراحی شده که شامل موشک‌های بالستیک قاره‌پیما و موشک‌های فراصوت می‌شود.

سادلر افزود: گسترش زرادخانه‌های هسته‌ای روسیه و چین، توسعه سیستم‌های دفاعی چند لایه را حیاتی کرده است.

سادلر در گفت‌وگو با «القاهرة الإخباریة» توضیح داد که این سامانه جدید از مجموعه‌ای حسگر زمینی، دریایی و فضایی برای شناسایی هر پرتاب موشکی احتمالی استفاده می‌کند و توانایی مقابله با تهدیدات متغیر از نقاط مختلف جهان را دارد.

وی همچنین گفت: بزرگ‌ترین چالش‌های فنی در هماهنگی بین پلتفرم‌های حسگری پراکنده، مقابله با اختلال و تفکیک سیگنال‌های واقعی از کاذب، به‌علاوه سرعت عمل و انعطاف‌پذیری در رهگیری موشک‌های در حال عبور از مسیرهای مختلف، چه از قطب شمال و چه از اقیانوس آرام، نهفته است.

سادلر تاکید کرد که پیشرفت‌های مهندسی طی ۳۰ سال گذشته توانایی‌های رهگیری را بهبود بخشیده، اما همچنان با چالش‌های متعدد ناشی از تنوع دشمنان و توانمندی‌های پیشرفته آن‌ها روبه‌روست.

وی افزود: موفقیت این پروژه نیازمند همکاری مشترک کاخ سفید، کنگره و بخش‌های نظامی و غیرنظامی است و «گنبد طلایی» صرفا یک پروژه فنی نیست بلکه سرمایه‌گذاری راهبردی بلندمدتی در حوزه دفاع ملی به شمار می‌رود.

این مقام سابق پنتاگون همچنین تاکید کرد که ادامه تحقیقات و آزمایش‌ها برای اطمینان از توانمندی این سامانه در مواجهه با سناریوهای پیچیده و مداوم حیاتی است.

