دور دوم انتخابات بولیوی، امروز برگزاری میشود
مردم بولیوی امروز -یکشنبه- برای شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پای صندوقهای رای میروند.
انتخاباتی که شنان دهنده مخالفت قاطع با دولت سوسیالیست و احتمالا تغییرات در سیاست خارجی برای نزدیکتر شدن به ایالات متحده، پس از دهه ها روابط سرداست.
این رقابت میان «رودریکو پاز» سناتور میانهرو در و «خورخه توتو کوئیروگا» رئیس جمهور محافظهکار سابق برگزار میشود.
هر دو نامزد وعده دادهاند تا روابط دیپلماتیک با واشنگتن را که از سال ۲۰۰۹ تیره شده را تقویت کرده و به دنبال حمایتهای مالی با پشتیبانی ایالات متحده، جهت ثبات در اقتصاد شکننده بولیوی باشند.
دور دوم انتخابات میان دو نامزد طرفدار بازار از خانوادههای مرفه، پس از دو دهه تسلط حزب چپگرای حرکت به سوی سوسیالیسم، که توسط «اوو مورالس» تاسیس شده و زمانی مورد حمایت اکثریت بومیان این کشور بود، نشان دهنده یک تغییر تاریخی برای بولیوی است.