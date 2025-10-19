خبرگزاری کار ایران
موافقت طالبان و پاکستان با آتش‌بس فوری
دور جدیدی از مذاکرات میان جمهوری اسلامی پاکستان و حکومت سرپرست طالبان با میانجی‌گری دولت قطر و جمهوری ترکیه در دوحه پایتخت قطر برگزار شد.

در پایان این نشست، طرفین توافق کردند که آتش‌بس فوری برقرار و سازوکارهایی برای تثبیت صلح و امنیت پایدار میان دو کشور طراحی شود.

وزارت خارجه قطر افزود: دو طرف همچنین توافق کردند که در روزهای آینده جلسات پیگیری را برای تضمین پایداری آتش‌بس و محقق کردن اجرای آن به شیوه‌ای قابل اعتماد و پایدار به گونه ای که منجر به امنیت و ثبات در هر دو کشور شود، برگزار کنند.

وزارت امور خارجه قطر با استقبال از این توافق، ابراز امیدواری کرد که این اقدام مهم بتواند به تنش‌های مرزی میان دو کشور پایان دهد و زمینه‌ساز صلحی پایدار در منطقه شود.

 

