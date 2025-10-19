خبرگزاری کار ایران
حداقل ۱۷ کشته در پی واژگونی اتوبوس در برزیل
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، در پی واژگونی اتوبوسی حامل حدود ۳۰ مسافر در ایالت پرنامبوکو، در شمال شرقی برزیل، حداقل ۱۷ نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.

پلیس گزارش داد که این حادثه در شهر سالوا رخ داده است، زمانی که راننده کنترل اتوبوس را از دست داده، به لاین مخالف منحرف شده و با سنگ‌های کنار جاده برخورد کرده و سپس با دنده عقب به یک تپه شنی برخورد کرده و واژگون شده است.

مصدومین به بیمارستان‌های اطراف منتقل شدند، در حالی که تعداد دقیق مجروحان بلافاصله مشخص نشده است.

تحقیقات اولیه نشان داد که راننده جراحات جزئی برداشته و آزمایش الکل او منفی بوده است. علت حادثه همچنان در دست بررسی است.

 

