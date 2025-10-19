مهارت پوتین در بازی دیپلماسی با ترامپ
تماس تلفنی رئیسجمهور آمریکا با همتای روسیاش مواضع او در جنگ اوکراین را بهطور چشمگیری تغییر داد؛ ترامپ از ارسال تسلیحات به کییف عقبنشینی کرد و تمرکز خود را بر برگزاری نشست جدید با پوتین گذاشت. تحلیلگران این اقدام را نشانه مهارت دیپلماتیک پوتین میدانند.
به گزارش ایلنا، روزنامه آمریکایی «واشنگتنپست» نوشت: ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، با بهرهگیری از مهارتهای دیپلماتیک خود توانسته روابطش با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را دوباره به مسیر درست بازگرداند. این ارزیابی پس از تماس تلفنی اخیر میان دو طرف مطرح شده است؛ تماسی که به گفته این روزنامه، بار دیگر نشان داد پوتین در متقاعد کردن رئیسجمهور آمریکا توانایی ویژهای دارد.
این تماس تلفنی در آستانه دیدار حساس ترامپ با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین انجام شد؛ دیداری که قرار بود درباره ارسال تسلیحات جدید و دوربرد به اوکراین از جمله موشکهای «تاماهاوک» گفتوگو شود.
ترامپ، پیش از تماس با پوتین، آماده بود تا با تقویت زرادخانه اوکراین، موقعیت کییف را در مذاکرات آتشبس تقویت کند، اما بلافاصله پس از گفتوگو با رهبر روسیه و در جریان دیدار با زلنسکی، از طرح ارسال موشکها عقبنشینی کرد و تمرکز خود را بر برگزاری نشستی جدید با پوتین گذاشت.
کریل دیمیتریف، رئیس صندوق سرمایهگذاری روسیه و از نزدیکان کرملین در دولت ترامپ، در پیامی نوشت: «میتوان سفر زلنسکی را تنها در یک جمله خلاصه کرد؛ پوتین بار دیگر از همه پیشی گرفت.»
این تازهترین مورد از تغییر مواضع متزلزل ترامپ در قبال جنگ روسیه و اوکراین است؛ تغییراتی که اغلب پس از گفتوگوهای او با پوتین رخ میدهد. به نوشته این روزنامه، پوتین در متقاعد کردن ترامپ به پذیرش دیدگاه خود درباره جنگ، مهارت زیادی دارد.
بر اساس این گزارش، روسیه تاکنون توانسته است با استفاده از وعدههای صلح و گفتوگو، مانع از اعمال تحریمهای جدید آمریکا یا ارسال تسلیحات سنگینتر به اوکراین شود؛ در حالی که همزمان حملات خود را در میدان نبرد تشدید کرده است.
ترامپ پس از تماس با پوتین، بهجای اعلام حمایت تازه از اوکراین یا اعمال تحریمهای جدید علیه مسکو، از برگزاری «نشست دیگری» با رئیسجمهور روسیه خبر داد؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران، نوعی امتیاز به پوتین محسوب میشود.
پیشتر نیز پس از دیدار ترامپ با پوتین در آلاسکا در ماه اوت، او فشارها بر مسکو برای پذیرش آتشبس را کنار گذاشت و همزمان کرملین حملات خود را تشدید کرد، در حالی که پوتین درخواستهای آمریکا برای دیدار با زلنسکی را نادیده گرفت.
واشنگتنپست میافزاید هنوز مشخص نیست پوتین چه پیشنهاداتی به ترامپ داده تا او را قانع کند دیدار در بوداپست میتواند گامی در مسیر صلح باشد.
ترامپ در نشست خبری مشترک با زلنسکی در کاخ سفید، تنها جمله همیشگی خود را تکرار کرد که «پوتین خواهان پایان جنگ است» و نکته تازهای مطرح نکرد؛ عبارتی که در ماههای گذشته بارها از زبان او شنیده شده است.
بر اساس گزارش این روزنامه، پوتین پس از پیروزی دوباره ترامپ در انتخابات، مجموعهای از تاکتیکها را برای «مهار» او به کار گرفته است؛ از جمله ایجاد فضای لحظات حساس و پرهیجان، تعلل هدفمند، تهدید، روایتسازی و القای این تصور که روسیه در جنگ پیروز است.
او در تماس روز پنجشنبه با ترامپ، ابتدا از او به خاطر «توافق صلح غزه» تمجید کرد و آن را «دستاورد بزرگ در خاورمیانه» دانست که «قرنها در انتظارش بودند».
پوتین همچنین به ترامپ گفت اگر او در آن زمان رئیسجمهور آمریکا بود، روسیه حملهای به اوکراین انجام نمیداد، زیرا باور داشت ترامپ حاضر است خواستههای روسیه را بپذیرد؛ از جمله کاهش حضور ناتو در اروپا تا سطح سال ۱۹۹۷ و خروج نیروها و تسلیحات ائتلاف از لهستان، کشورهای بالتیک و بالکان.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که پوتین در تماس تلفنی با ترامپ هشدار داد ارسال موشکهای تاماهاوک به اوکراین میتواند روابط واشنگتن و مسکو را خراب کند و هرگونه امید به توافق صلح را از بین ببرد؛ این هشدارها، به گفته «یوری اوشاکوف» از مقامات کرملین، از سوی ترامپ جدی گرفته شد.