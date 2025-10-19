به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، شورای روابط اسلامی-آمریکایی از «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهوری آمریکا، خواست برای پایبندی به توافق آتش‌بس در غزه، بر دولت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعمال فشار کند.

این نهاد در بیانیه‌ای اعلام کرد: «دولت ترامپ باید از نتانیاهو بخواهد استفاده از مالیات شهروندان آمریکایی و تسلیحات این کشور برای نقض توافق آتش‌بس که ایالات متحده میانجیگری آن را بر عهده داشته است را متوقف کرده و مانع از آغاز دوباره نسل‌کشی در غزه شود».

«شورای روابط اسلامی-آمریکایی» همچنین وزارت خارجه آمریکا و سازمان ملل را به بررسی «نشانه‌های وحشتناک شکنجه و اعدام‌های خارج از چارچوب قانونی» در اجساد زندانیان فلسطینی که طی روزهای اخیر به غزه بازگردانده شدند، فراخواند.

این سازمان افزود: «شکنجه افراد تا حد مرگ پس از ربودن و بازداشت بدون اتهام، نمونه‌ای دیگر از نقض قوانین بین‌المللی و همچنین قوانین آمریکا در ارتباط با دریافت‌کنندگان کمک‌های خارجی است».

آمریکا در طول جنگ اسرائیل علیه غزه، میلیاردها دلار کمک نظامی به این رژیم ارائه کرده است. در حالی که قوانین آمریکا ارائه کمک نظامی به ارتش‌های خارجی را که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر می‌شوند ممنوع کرده است، ترامپ و پیش از وی، «جو بایدن» رئیس‌جمهوری سابق آمریکا از اعمال این قوانین علیه اسرائیل خودداری کرده‌اند.

