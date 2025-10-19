نتانیاهو: جنگ غزه تا خلع سلاح کامل این منطقه ادامه دارد/ تقابل با ایران هنوز تمام نشده است

به گزارش ایلنا، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، شب گذشته طی گفت‌وگویی تلویزیونی اظهار داشت: «جنگ ( در غزه) هنوز پایان نیافته است و چند اقدام دیگر باید انجام شود. این نبرد تا اجرای کامل توافق و خلع سلاح حماس و تبدیل غزه به منطقه‌ای بدون سلاح ادامه خواهد یافت.»

وی در بخش دیگری از سخنانش، دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق آمریکا را متهم کرد که تحت فشارهای بین‌المللی از حمایت خود از اسرائیل عقب‌نشینی کرد. به گزارش کانال ۱۴ تلویزیون عبری‌زبان، نتانیاهو در ادامه افزود: میان دو طرف بر سر توقف ارسال سلاح‌های آمریکایی به اسرائیل، اختلافات شدیدی وجود داشته است.

بر اساس این گزارش، در ۹ اکتبر جاری، جنبش حماس و رژیم صهیونیستی با میانجی‌گری دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به توافقی برای آتش‌بس و تبادل اسرا دست یافتند که مرحله نخست آن یک روز بعد اجرایی شد.

طرح ترامپ شامل ۲۰ بند از جمله آزادی اسیران اسرائیلی در غزه، توقف درگیری‌ها و خلع سلاح حماس است.

رژیم صهیونیستی از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ به مدت دو سال با پشتیبانی کامل آمریکا دست به جنایت نسل‌کشی در نوار غزه زده است که در نتیجه آن ۶۸ هزار و ۱۱۶ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۷۰ هزار و ۲۰۰ نفر زخمی شده‌اند؛ بیشتر قربانیان را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند. همچنین قحطی تحمیلی این رژیم تاکنون جان ۴۶۳ فلسطینی از جمله ۱۵۷ کودک را گرفته است.

نتانیاهو همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش، اعلام کرد که با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درباره تهدیدات ایران علیه اسرائیل گفت‌وگو کرده است.

او تصریح کرد: «تهدید ایران تا حد زیادی از بین رفته است اما رویارویی با تهران هنوز پایان نیافته و ما همچنان تحرکات آن را زیر نظر داریم.»

گفتنی است در ۱۳ ژوئن گذشته، رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا حملاتی را علیه ایران آغاز کرد که ۱۲ روز به طول انجامید و با پاسخ موشکی و پهپادی ایران به شهرهای صهیونیستی همراه شد. در نهایت، ایالات متحده بر آتش‌بس میان دو طرف تأکید کرد.

