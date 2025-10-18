خبرگزاری کار ایران
ترامپ قصد دیدار با رهبر کره‌شمالی را دارد

کد خبر : 1701770
تلویزیون سی‌ان‌ان اعلام کرد مقامات واشنگتن به‌طور خصوصی سرگرم ترتیب دادن دیداری بین رئیس‌جمهور آمریکا و رهبر کره‌شمالی در ماه آینده میلادی هستند.

به گزارش ایلنا،  شبکه خبری سی‌ان‌ان گزارش داد که مقامات دولت آمریکا در گفت‌وگوهای خصوصی درباره امکان برگزاری دیدار میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و کیم جونگ اون، رهبر کره‌شمالی بحث کرده‌اند. این دیدار احتمالی، در جریان سفر ترامپ به آسیا در ماه آینده، انجام خواهد شد.

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داده که هنوز هیچ برنامه رسمی برای این دیدار قطعی نشده و مقامات دو کشور در حال سنجش شرایط و زمان‌بندی مناسب برای دیدار  هستند.

این بحث‌ها نشان‌دهنده علاقه دولت ترامپ به ایجاد زمینه برای دیپلماسی مستقیم با کره‌شمالی است، هرچند جزئیات بیشتر درباره زمان، مکان و محورهای گفت‌وگو هنوز منتشر نشده است.

 

