صحبتی برای عبور هواپیمای پوتین از حریم هوایی اروپا نداشتیم

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «الکساندر گروشکو» معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرد هنوز برای ارتباط با کشورهایی از قبیل لهستان، بلغارستان یا رومانی در رابطه با احتمال پرواز هواپیمای دولت روسیه از طریق حریم هوایی آنها بسیار زود است.

گروشکو در حاشیه بیستمین سالگرد خبرگزاری راشاتودی، در پاسخ به اینکه آیا وزارت خارجه روسیه ارتباطی با کشورهای مذکور در رابطه با پرواز هواپیمای روسیه گرفته است یا خیر گفت: «هنوز برای این کار زود است».

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، و «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی او، پنجشنبه گذشته هشتمین و طولانی‌ترین تماس تلفنی خود را از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری رئیس جمهور آمریکا انجام دادند. این مکالمه دو ساعت و نیم طول کشید.

روسای جمهور آمریکا و روسیه قرار است تا در بوداپست پایتخت مجارستان با یکدگیر دیدار کنند.

کشورهای لهستان، بلغارستان و رومانی روسیه را از مجارستان جدا می‌کنند.

