نشست پوتین-ترامپ در بوداپست، کابوسی سیاسی برای اتحادیه اروپا است

منابع اروپایی، نشست قریب‌الوقوع رئیس جمهور روسیه و همتای آمریکایی او، در بوداپست، پایتخت مجارستان را «کابوس سیاسی» برای اتحادیه اروپا توصیف کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، منابع اروپایی، نشست قریب‌الوقوع «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، و «دونالد ترامپ»، همتای آمریکایی او، در بوداپست، پایتخت مجارستان را «کابوس سیاسی» برای اتحادیه اروپا توصیف کردند.

روزنامه اسپانیایی ال پایس به نقل از همین منابع ناشناس نوشت که آنها معتقدند نشست پوتین و ترامپ نشان‌دهنده بی‌اعتنایی به اروپا است و رهبران اتحادیه اروپا و ناتو را در موقعیت شرم‌آوری قرار می‌دهد.

این روزنامه خاطرنشان کرد که مقامات بروکسل به رسانه‌ها تأکید می‌کنند که این نشست در صورتی مفید خواهد بود که به پیشبرد روند حل و فصل مناقشه در اوکراین کمک کند.

با این حال، این روزنامه گفت که برخی منابع به طور خصوصی از نشست قریب‌الوقوع به عنوان «کابوس سیاسی» برای اتحادیه اروپا صحبت کرده‌اند و معتقدند که دیدار بین پوتین و ترامپ می‌تواند پیروزی برای رهبر روسیه باشد.

