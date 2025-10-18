خبرگزاری کار ایران
وزارت دفاع روسیه:

اوکراین بیش از هزار سرباز در شبانه روز گذشته از دست داد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که اوکراین در شبانه روز گذشته حدود ۱هزار و ۵۶۵ نیروی نظامی را از دست داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که نیروهای این کشور در شبانه روز گذشته نیز ۱ هزار ۵۶۵ سرباز اوکراینی را از بین برده‌اند.

این وزارت خانه اعلام کرد: «دشمن در منطقه تحت مسئولیت گروه رزمی شمال، تا ۲۰۵ سرباز، در منطقه گروه رزمی غرب، بیش از ۲۳۰ نفر، در منطقه گروه رزمی جنوب تا ۱۹۵ نفر، در منطقه گروه رزمی مرکز  تا ۵۸۰ نفر، در منطقه گروه رزمی شرق بیش از ۲۸۰ نفر و در منطقه گروه رزمی دنیپر بیش از ۷۵ نفر از نیروهای نظامی خود را از دست داده است».

نیروهای روسی همچنین به یک مرکز آموزش اپراتوری پهپاد متعلق به سازمان اطلاعات دفاعی، یک ایستگاه رادار دفاع هوایی و همچنین شرکت‌های مجتمع نظامی-صنعتی اوکراین حمله کرده‌اند.

 

 

