پوتین در محاصره مسیرهای هوایی؛ آیا به دیدار ترامپ در بوداپست میرسد؟
دیدار روسای جمهور آمریکا و روسیه در بوداپست با چالشهای حقوقی و سیاسی جدی روبرو شده است. حکم بازداشت پوتین و ممنوعیت عبور از حریم هوایی کشورهای ناتو، مسیر سفر او را دشوار کرده و تنها راهحل ممکن، گذر از مسیر طولانیتر ترکیه و صربستان است
به گزارش ایلنا، اعلام برنامه دیدار دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا با همتای روس خود، ولادیمیر پوتین، در بوداپست، پایتخت مجارستان، برای برگزاری نشستی درباره بحران اوکراین، بحثها و چالشهای حقوقی و دیپلماتیکی را به دنبال داشته است؛ چالشی که انتخاب محل دیدار برای پوتین بهعنوان مانعی جدی محسوب میشود.
براساس گزارش روزنامه تلگراف، پوتین نمیتواند بدون عبور از حریم هوایی کشورهای عضو ناتو یا کشورهای عضو دادگاه بینالمللی کیفری که حکم بازداشت او را به دلیل جنگ اوکراین صادر کردهاند، به مجارستان سفر کند.
این به این معناست که کشورهایی مانند صربستان، رومانی یا اسلواکی، در صورت عبور هواپیمای پوتین از فضای هواییشان، از نظر قانونی موظف به بازداشت او خواهند بود.
وزارت خارجه آلمان پیشتر بوداپست را به بازداشت پوتین فراخوانده بود، در حالیکه دیگر کشورهای اروپایی به دلیل نگرانی از تأثیرات منفی بر روند صلح، از اتخاذ مواضع علنی پرهیز کردهاند.
سه مسیر احتمالی پرواز پوتین برای دیدار با ترامپ، در بوداپست عبارتند از:
- مسیر کوتاه (۳ ساعت): عبور از بلاروس و اوکراین که به دلیل جنگ غیرممکن است.
- مسیر متوسط (۵ ساعت): عبور از لهستان و اسلواکی که بهدلیل حمایت لهستان از کییف، از نظر سیاسی غیرممکن است.
-مسیر بلند (۸ ساعت): عبور از ترکیه، دریای مدیترانه و سپس صربستان که بهدلیل دوری از فضای هوایی کشورهای اصلی ناتو و روابط دوستانه مسکو با آنکارا و بلگراد، محتملترین گزینه است.