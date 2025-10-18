خبرگزاری کار ایران
۲۱ درصد از جمعیت اروپا در خطر فقر
کد خبر : 1701648
اطلاعات منتشر شده از سوی دفتر آمار اتحادیه اروپا نشان داد که ۲۱ درصد از جمعیت این قاره در سال ۲۰۲۴ در معرض خطر فقر یا محرومیت اجتماعی قرار داشتند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، بر اساس داده‌های منتشر شده توسط دفتر آمار اتحادیه اروپا «یورواستات»  در سال ۲۰۲۴، بیش از یک پنجم جمعیت اتحادیه اروپا در معرض خطر فقر یا محرومیت اجتماعی بوده‌اند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، پنج منطقه نرخ‌هایی بیش از دو برابر میانگین اتحادیه اروپا را گزارش کرده‌اند، که منطقه «گیانا» فرانسه با ۵۹.۵ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داد  و پس از آن مناطق «کالابریا» و «کامپانیا»، در جنوب ایتالیا به ترتیب با ۴۸.۸ درصد و ۴۳.۵ درصد، و شهرهای خودمختار «ملیا» و «سئوتا» در اسپانیا، هر کدام با بیش از چهار نفر از هر ده نفر در این دسته قرار دارند.

در مجموع، ۲۵ منطقه شاهد این بودند که دست‌کم یک سوم جمعیت‌شان در معرض خطر فقر یا محرومیت اجتماعی هستند.

 این مناطق عمدتا در یونان، بلغارستان، اسپانیا، ایتالیا و رومانی و همچنین در مناطق دورافتاده فرانسه متمرکز بودند.

این گروه همچنین شامل دو منطقه شهری اروپای غربی یعنی پایتخت بلژیک، بروکسل و برمن در آلمان بود.

در انتهای دیگر  این مقیاس، ۲۶ منطقه نرخ فقر یا محرومیت اجتماعی زیر ۱۲.۵ درصد را ثبت کردند. این مناطق شامل هفت منطقه در شمال و مرکز ایتالیا، از جمله استان خودمختار «بولزانو»، در مرز با اتریش، بود که با ۶.۶درصد پایین‌ترین نرخ را در اتحادیه اروپا با   داشت.

شش منطقه از هشت منطقه در جمهوری چک، نرخ‌هایی پایین‌تر از همین آستانه گزارش کردند. از جمله یان مناطق در چک «جیهوزاپاد»  است که با ۸.۸ درصد سومین نرخ پایین در این بلوک را داشت.

مناطق دیگر با نرخ‌های نسبتا پایین شامل سه منطقه در شمال بلژیک (ولامز گووست)، سه منطقه در اتریش، دو منطقه در لهستان، منطقه «کوزپ-دونانتول» در شمال غربی مجارستان و همچنین مناطق پایتخت کرواسی، رومانی، اسلوونی و اسلواکی می‌شد.

 

