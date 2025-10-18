به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ماریا کورینا ماچادو» رهبر اپوزوسیون ونزوئلا، در جریان گفت‌وگوی تلفنی با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، به گزافه گویی درباره ایران پرداخت و از رژیم صهیونیستی برای مقابله با ایران قدردانی کرد.

ماچادو در اظهارتی گزافه مدعی شد: «ایران تهدید مشترک هم برای اسرائیل و هم برای ونزوئلا است».

نخست وزیر ژریم صهیونیستی نیز به ماچادو برای دریافت جایزه نوبل صلح تبریک گفت.

