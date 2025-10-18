یاوهگویی رهبر اپوزوسیون ونزوئلا علیه ایران
رهبر اپوزوسوین ونزوئلا در گفتوگو با نخست وزیر رژیم صهیونیستی، لب به یاوهگویی علیه ایران گشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ماریا کورینا ماچادو» رهبر اپوزوسیون ونزوئلا، در جریان گفتوگوی تلفنی با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، به گزافه گویی درباره ایران پرداخت و از رژیم صهیونیستی برای مقابله با ایران قدردانی کرد.
ماچادو در اظهارتی گزافه مدعی شد: «ایران تهدید مشترک هم برای اسرائیل و هم برای ونزوئلا است».
نخست وزیر ژریم صهیونیستی نیز به ماچادو برای دریافت جایزه نوبل صلح تبریک گفت.