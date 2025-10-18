مذاکرات طالبان و پاکستان در قطر
هیئتهایی از طالبان و پاکستان امروز -شنبه- به میانجیگری قطر، درباره تنشهای میان دو کشور در دوحه مذاکره میکنند.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، دولت طالبان اعلام کرد که هیئتی به ریاست «محمد یعقوب» وزیر دفاع افغانستان جهت گفتوگو با هیئت پاکستانی با میانجیگری قطر وارد دوحه شد.
«ذبیحالله مجاهد» سخنگوی دولت طالبان در پلتفرم ایکس نوشت: «یک هیئت عالیرتبه از امارت اسلامی به ریاست وزیر دفاع محمد یعقوب امروز -شنبه- عازم دوحه شد».
تلویزیون دولتی پاکستان نیز پیشتر اعلام کرده بود که هیئت این کشور امروز به دوحه سفر میکند تا با طالبان گفتوگو کرد.