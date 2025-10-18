مادورو وضعیت امنیتی در چهار ایالت غربی ونزوئلا را به بالاترین حد رساند
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «نیکولاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا، اعلام کرد که اقدامات امنیتی در چهار ایالت غربی این کشور برای مقابله با حضور نظامی آمریکا در دریای کارائیب به حداکثر رسیده است.
مادورو در بیانیهای در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که تصمیم برای تقویت امنیت شامل ایالتهای مریدا، تروخیو، لارا و یاراکوی میشود.
وی خاطرنشان کرد که این اقدام با هدف تقویت دفاع جامع کشور و مقابله با حضور نظامی آمریکا در دریای کارائیب انجام میشود.
وی افزود: «ما در حال تکمیل آمادگیهای خود برای رسیدن به بالاترین سطح آمادگی برای دفاع از میهن هستیم. ما، مردم و ارتش، متحد هستیم تا صلح و حاکمیت را حفظ کنیم.»