۳ کشته و چندین مجروح در پی انفجار در روسیه
انفجار در روسیه ۳ کشته و چندین مجروح بر گذاشت.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «آندری نازاروف» ، نخستوزیر باشقیرستان، اعلام کرد که در انفجاری که شب گذشته کارخانه «آوانگارد» را لرزاند، ۳ نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.
نازاروف، امروز شنبه در جمع خبرنگاران گفت: «همه از زیر آوار بیرون کشیده شده و سه نفر جان باختهاند».
وی افزود: «۹ نفر دیگر در نتیجه این انفجار زخمی شدهاند که پنج نفر از آنها همچنان در بیمارستان هستند».
پیش از این، «رادی خابیروف» فرماندار باشقیرستان، گزارش داده بود که هشت نفر در انفجار «استرلیتاماک» زخمی شدهاند که سه نفر از آنها به بیمارستان شهر منتقل شدهاند و خاطرنشان کرد که یکی از آنها در وضعیت وخیمی در بخش مراقبتهای ویژه قرار دارد.