به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، رسانه‌های عبری از سفر قریب‌الوقوع فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، به سرزمین‌های اشغالی خبر دادند.

هدف این سفر نظارت مستقیم بر اجرای سازوکار توافق آتش‌بس در نوار غزه و هماهنگی با طرف‌های درگیر و میانجی عنوان شده است.

‌ سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که «برد کوپر» فرمانده سنتکام طی روزهای آینده وارد سرزمین‌های اشغالی خواهد شد تا روند آغاز فعالیت سازوکار ویژه اجرای توافق آتش‌بس در نوار غزه را از نزدیک دنبال کند.

بر اساس این گزارش، کوپر مقر موقت خود را در یکی از تأسیسات غیرنظامی نزدیک به نوار غزه، احتمالاً در شهر عسقلان، مستقر خواهد کرد تا بتواند عملیات میدانی و میزان پایبندی طرف‌ها به مفاد توافق را نظارت کند.





