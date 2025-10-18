خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده سنتکام به سرزمین‌های اشغالی می‌رود

فرمانده سنتکام به سرزمین‌های اشغالی می‌رود
کد خبر : 1701377
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌های عبری از سفر قریب‌الوقوع فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، به سرزمین‌های اشغالی خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، رسانه‌های عبری از سفر قریب‌الوقوع فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، به سرزمین‌های اشغالی خبر دادند.

هدف این سفر نظارت مستقیم بر اجرای سازوکار توافق آتش‌بس در نوار غزه و هماهنگی با طرف‌های درگیر و میانجی عنوان شده است.

‌ سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که «برد کوپر» فرمانده سنتکام طی روزهای آینده وارد سرزمین‌های اشغالی خواهد شد تا روند آغاز فعالیت سازوکار ویژه اجرای توافق آتش‌بس در نوار غزه را از نزدیک دنبال کند.

بر اساس این گزارش، کوپر مقر موقت خود را در یکی از تأسیسات غیرنظامی نزدیک به نوار غزه، احتمالاً در شهر عسقلان، مستقر خواهد کرد تا بتواند عملیات میدانی و میزان پایبندی طرف‌ها به مفاد توافق را نظارت کند.


 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ