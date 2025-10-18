حمله اسرائیل به قطر، خیانت به آمریکا بود

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «جرد کوشنر»، داماد رئیس‌جمهور آمریکا و «استیو ویتکاف»، نماینده ویژه وی گفتند که در جریان مذاکرات صلح ماه گذشته، به دلیل حملات هوایی اسرائیل به رهبران حماس در قطر، «احساس خیانت» کرده‌اند.

کوشنر و ویتکاف، ‌مذاکره‌کنندگان اصلی «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در میانجیگری آتش‌بس بین اسرائیل و حماس، در یک مصاحبه تلویزیونی گفتند که به دلیل حملات به قطر «احساس خیانت» کرده‌اند.

ویتکاف گفت: «فکر می‌کنم من و جرد احساس کردیم، فقط احساس می‌کنم، کمی به ما خیانت شده است.»

وقتی از کوشنر در مورد واکنش ترامپ سوال شد، او گفت: «فکر می‌کنم او احساس می‌کرد اسرائیلی‌ها کنترل خود را بر آنچه انجام می‌دادند از دست داده‌اند و زمان آن رسیده بود که با قدرت وارد عمل شود و مانع از انجام کارهایی شود که به نظر او در دراز مدت به نفع آنها نبود.»

