حمله اسرائیل به قطر، خیانت به آمریکا بود

مذاکره‌کنندگان اصلی رئیس جمهور آمریکا گفتند که در جریان مذاکرات صلح ماه گذشته، به دلیل حملات هوایی اسرائیل به رهبران حماس در قطر، «احساس خیانت» کرده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «جرد کوشنر»، داماد رئیس‌جمهور آمریکا  و «استیو ویتکاف»، نماینده ویژه وی گفتند که در جریان مذاکرات صلح ماه گذشته، به دلیل حملات هوایی اسرائیل به رهبران حماس در قطر، «احساس خیانت» کرده‌اند.

کوشنر و ویتکاف، ‌مذاکره‌کنندگان اصلی «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در میانجیگری آتش‌بس بین اسرائیل و حماس، در یک مصاحبه تلویزیونی گفتند که به دلیل حملات به قطر «احساس خیانت» کرده‌اند.

ویتکاف گفت: «فکر می‌کنم من و جرد احساس کردیم، فقط احساس می‌کنم، کمی به ما خیانت شده است.»

وقتی از کوشنر در مورد واکنش ترامپ سوال شد، او گفت: «فکر می‌کنم او احساس می‌کرد اسرائیلی‌ها کنترل خود را بر آنچه انجام می‌دادند از دست داده‌اند و زمان آن رسیده بود که با قدرت وارد عمل شود و مانع از انجام کارهایی شود که به نظر او در دراز مدت به نفع آنها نبود.»

 

