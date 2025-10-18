به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تصمیم گرفت اجرای عملیات مخفی در ونزوئلا را به سازمان اطلاعات مرکزی این کشور (سیا) بسپارد. این اقدام با توجیه مقابله با قاچاق مواد مخدر و کنترل مهاجرت غیرقانونی اعلام شده، اما کارشناسان و منابع آگاه آن را گامی برای بازتعریف نقش امنیتی آمریکا در منطقه و تهدید مستقیم حاکمیت ونزوئلا می‌دانند.

یک دیپلمات سابق آمریکایی مدعی شد که هدف واشنگتن از این اقدام تغییر نظام ونزوئلا نیست، بلکه ایجاد بازدارندگی منطقه‌ای و کنترل شبکه‌های تهدیدزا برای منافع آمریکا است. او افزود، این تحرک نشان‌دهنده بازگشت آمریکا به استفاده از ابزارهای میدانی و اطلاعاتی است، در حالی که پیشتر تنها با فشار اقتصادی و سیاسی فعالیت می‌کرد.

کارشناسان امنیتی تاکید می‌کنند که تصمیم ترامپ برای واگذاری این عملیات به سیا به جای وزارت جنگ، نشان‌دهنده اجرای عملیات محدود و تا حدودی مخفیانه است. تمرکز واشنگتن بر جلوگیری از شکل‌گیری محور نفوذ روسیه و چین در ونزوئلا و کشورهای همسایه بوده و این اقدام با هدف حفاظت از منافع استراتژیک آمریکا و بازدارندگی شبکه‌ای انجام می‌شود.

ریچارد میلر، پژوهشگر امنیت منطقه‌ای، تصریح کرد که این تصمیم بیشتر یک تغییر تاکتیکی و اطلاعاتی است تا اقدام نظامی مستقیم، و ضربات محدود اعلام شده صرفا بخشی از بازدارندگی شبکه‌ای علیه تهدیدها است، نه تغییر رژیم.

مارسلو آندرادی، استاد روابط بین‌الملل، نیز هشدار داد که این اقدام آمریکا توانایی کشورهای منطقه برای مقابله با رویکردهای یکجانبه واشنگتن را آزمایش می‌کند و هر حرکت انفرادی حتی اگر محدود باشد، می‌تواند اعتماد متقابل و همکاری‌های منطقه‌ای را تضعیف کند.

با وجود این، دولت مادورو تلاش دارد حاکمیت خود را حفظ کرده و از هرگونه مواجهه مستقیم با واشنگتن جلوگیری کند. کارشناسان می‌گویند این تحرک آمریکا همچنین با اهداف داخلی و سیاسی مرتبط است، به ویژه پس از دریافت جایزه نوبل صلح توسط رهبر اپوزیسیون ونزوئلا که زمینه‌ای برای فشار سیاسی داخلی فراهم کرده است.

تحلیلگران معتقدند این تصمیم، مرحله جدیدی از بازتعریف ابزارهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا در آمریکای لاتین را رقم زده و هشدار روشنی به کشورهای همسایه است که هرگونه مداخله مستقیم واشنگتن در ونزوئلا، پیامدهای ژئوپلیتیکی گسترده‌ای در منطقه خواهد داشت.

