وزرای خزانهداری آمریکا و چین هفته آینده دیدار میکنند
وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرد که هفته آینده با همتای چینی خود و معاون نخستوزیر این کشور دیدار خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از انبیسی، «اسکات بسنت» وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرد که هفته آینده با «هه لیفنگ» همتای چینی خود و معاون نخستوزیر این کشور دیدار خواهد کرد.
اعلام غیرمنتظره این خبر، حاکی از آن است که دیدار دو طرف زودتر از موعد از پیش تعیینشده انجام میشود.
پیشتر انتظار میرفت که این دیدار نزدیک به زمان دیدار «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا با «شی جینپینگ» همتای چینی وی در پایان اکتبر یا اوایل نوامبر انجام شود.
دیدار وزرای خزانهداری آمریکا و چین در پی تنشهای اخیر میان دو کشور بر سر کنترل صادرات مواد معدنی کمیاب و تعرفهها صورت میگیرد.