خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کراوات خبرساز هگست با رنگ‌های پرچم روسیه؛ پیام پنهان برای زلنسکی؟+ عکس

کراوات خبرساز هگست با رنگ‌های پرچم روسیه؛ پیام پنهان برای زلنسکی؟+ عکس
کد خبر : 1701326
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر جنگ آمریکا در جریان دیدار رئیس‌جمهور این کشور با همتای اوکراینی‌اش، با کراواتی به رنگ‌های نزدیک به پرچم روسیه توجه رسانه‌ها و محافل سیاسی را جلب کرد؛ اقدامی که همراه با تصمیم ترامپ برای عدم تحویل موشک‌های تاماهاوک به کی‌یف، پرسش‌های زیادی به وجود آورده است.

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا روز جمعه و در جریان دیدار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد.

هگست در این دیدار، کراواتی با رنگ‌هایی بسیار شبیه به پرچم روسیه بر گردن داشت؛ موضوعی که توسط رسانه‌ها و محافل سیاسی روسیه با حساسیت دنبال شد و برخی منابع روسی آن را نوعی پیام پنهان به زلنسکی تعبیر کردند.

کراوات خبرساز هگست با رنگ‌های پرچم روسیه؛ پیام پنهان برای زلنسکی؟+ عکس

زلنسکی در این دیدار امیدوار بود واشنگتن ارسال موشک‌های دوربرد تاماهاوک به اوکراین را تضمین کند تا توان کی‌یف در مقابله با روسیه افزایش یابد. با این حال، ترامپ تصمیم گرفت فعلا این موشک‌ها را در اختیار اوکراین قرار ندهد و تأکید کرد که اولویت کنونی او «دیپلماسی» است و ارسال تسلیحات می‌تواند روند حل سیاسی بحران را تضعیف کند.

کراوات خبرساز هگست با رنگ‌های پرچم روسیه؛ پیام پنهان برای زلنسکی؟+ عکس

این دیدار در پی گفت‌وگوی تلفنی طولانی روز پنجشنبه ترامپ با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه انجام شد؛ گفت‌وگویی که یکی از طولانی‌ترین مذاکرات میان رهبران دو کشور از ابتدای سال ۲۰۲۵ عنوان شد و موضوعات متعددی از جمله وضعیت اوکراین در آن مورد بحث قرار گرفت.

در جریان دیدار با زلنسکی، ترامپ بار دیگر بر ضرورت توقف اقدامات خصمانه و روی آوردن به راهکارهای دیپلماتیک تاکید کرد و درخواست‌ها برای افزایش حمایت نظامی اوکراین را نادیده گرفت، اقدامی که توجه رسانه‌ها و تحلیلگران بین‌المللی را به خود جلب کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ