زنان و کودکان فلسطینی همچنان هدف ماشین کشتار اسرائیل هستند

زنان و کودکان فلسطینی همچنان هدف ماشین کشتار اسرائیل هستند
جنبش حماس از جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوقی و بشردوستانه خواست به مسئولیت‌های خود عمل کرده و برای توقف نسل‌کشی و جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین، اعمال فشار کنند.

به گزارش ایلنا، جنبش حماس از جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوقی و بشردوستانه خواست به مسئولیت‌های خود عمل کرده و برای توقف نسل‌کشی و جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین، اعمال فشار کنند.

این جنبش همچنین از «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا و میانجی‌ها خواست تا تخلفات ارتش اسرائیل را پیگیری کرده و نقش خود را در الزام این رژیم به رعایت توافق آتش‌بس ایفا کنند.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با اشاره به جنایت رژیم صهیونیستی علیه خانواده «ابوشعبان»، اعلام کرد که این جنایت هولناک نشان می‌دهد که کودکان و زنان فلسطینی همچنان هدف مستقیم ماشین کشتار صهیونیستی هستند.

حماس تصریح کرد که این کشتار در چارچوب نقض‌های مداوم ارتش اسرائیل نسبت به توافق آتش‌بس انجام شده و نیت تجاوزکارانه آن را تأیید می‌کند.

جنایت علیه خانواده ابو شعبان در پی هدف قرار گرفتن خودروی آنها در محله «الزیتون» در غزه رخ داده است.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
