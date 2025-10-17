آنروا:
مردم غزه قادر به تامین مواد غذایی نیستند
آنروا گزارش داد که فلسطینیهای غزه پس از افزایش شدید قیمت مواد غذایی، قادر به تهیه غذا نیستند.
این آژانس از طریق پلتفرم ایکس توضیح داد که تخریب زمینهای کشاورزی و فقدان منابع درآمد، بحران را تشدید کرده است و بر لزوم جریان نامحدود کمکها برای حمایت از بخش کشاورزی و تأمین نیازهای مردم تأکید کرد.
بنا به اینگزارش، قیمت هر کیلو گوجه فرنگی در نوار غزه از ۶۰ سنت به ۱۵ دلار رسیده است.
کمیسر کل آنروا در این رابطه گفت: «جریان کمکها باید بدون محدودیت به آنروا و سازمانهای غیردولتی بینالمللی باشد.»