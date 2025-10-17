واشنگتن پست گزارش داد:
روبیو درباره نشست آتی ترامپ و پوتین، با مقامات روس گفتوگو خواهد کرد
وزیر امور خارجه ایالات متحده، هفته آینده دستور کار دیدار آتی روسای جمهور روسیه و آمریکا در مجارستان را با مقامات روسی مورد بحث قرار خواهد داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، واشنگتن پست گزارش داد که «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه ایالات متحده، هفته آینده دستور کار دیدار آتی روسای جمهور روسیه و آمریکا در مجارستان را با مقامات روسی مورد بحث قرار خواهد داد.
«دیوید ایگناتیوس»، ستون نویس واشنگتن پست، با استناد به منابع خود گزارش داد که «یک منبع آگاه از مذاکرات گفته است که استراتژی کاخ سفید این است که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، را برای دیدار با مقامات روسی در هفته آینده بفرستد تا در مورد دستور کار اجلاس بوداپست بحث کنند.»
نویسنده مقاله اشاره کرد که روبیو ممکن است در نتیجه توافق صلح آینده برای حل و فصل درگیری در اوکراین، مشوقهای اقتصادی مختلفی را به روسیه ارائه دهد.
در همین حال، طرف آمریکایی قصد دارد از تهدید تأمین سلاحهای دوربرد به کییف و تشدید تحریمها به عنوان اهرم فشار استفاده کند.