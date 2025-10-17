خبرگزاری کار ایران
عون خواستار واکنش قاطع بین‌المللی در برابر تجاوزهای اسرائیل شد

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، رئیس‌جمهور لبنان، با محکوم‌کردن حملات اخیر رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی این کشور، این اقدامات را بخشی از سیاستی سازمان‌یافته برای تخریب زیرساخت‌های لبنان دانست و خواستار واکنش قاطع جامعه جهانی در برابر نقض‌های مکرر این رژیم شد.

«ژوزف عون» رئیس جمهور لبنان، تجاوزها و حملات  اسرائیل به چندین شهر و روستا در جنوب لبنان و هدف قرار دادن تأسیسات غیرنظامی را محکوم و تاکید کرد: «تجاوزهای مکرر اسرائیل بخشی از سیاستی سازمان‌یافته است که با هدف تخریب زیرساخت‌های تولیدی، مانع‌تراشی در مسیر بهبود اقتصادی و ضربه زدن به ثبات ملی، تحت پوشش بهانه‌های امنیتی دروغین صورت می‌گیرد.»

عون اظهار داشت: «این رفتار تنش‌زا نقض آشکار قطعنامه ۱۷۰۱ و توافق آتش‌بس سال ۲۰۲۴ است و نشان می‌دهد اسرائیل همچنان به نقض تعهدات بین‌المللی خود و استفاده از زور خارج از هرگونه چارچوب قانونی یا مجوز بین‌المللی ادامه می‌دهد و این امر ایجاب می کند جامعه جهانی برای توقف این تجاوزهای محکوم‌شده، موضعی قاطع اتخاذ کند.»

