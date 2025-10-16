خبرگزاری کار ایران
زنجیره‌های تامین جهانی در حال تغییر است

رئی سجمهور روسیه با بیان اینکه جهان در حال تغییر شکل دادن زنجیره تامین است گفت که کشورش به سوی جنوب و شرق در حرکت است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور پوتین تاکید کرد که جهان شاهد یک تغییر اساسی در زنجیره‌های تامین جهانی است و این امر روسیه را بر آن داشته  تا مشارکت‌های اقتصادی و انرژی خود را به سمت کشورهای جنوب جهان، شرق آسیا و آمریکای لاتین سوق دهد.

این اظهارات رئیس جمهور روسیه طی سخنرانی در جلسه عمومی مجمع هفته انرژی روسیه که هم اکنون در مسکو،  در حال برگزاری است، بیان شد.

پوتین با اشاره به اینکه روسیه از مزایای منحصر به فردی در بخش انرژی هسته‌ای برخوردار است، توضیح داد که کشورش تنها کشور در جهان است که نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک تولید می‌کند و شرکت روس‌اتم به لطف توانایی خود در تولید تمام قطعات در داخل کشور، تقریبا ۹۰ درصد از بازار ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای جهان را در اختیار دارد.

وی افزود: «روسیه در حال حاضر در تقریبا ۴۰۰ پروژه تولید برق در ۵۵ کشور مشارکت دارد».

 

