گرسنگی جهانی، نتیجه یک سیستم ناعادلانه توزیع منابع است

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «پاپ لئو» رهبر کاتولیک‌های جهان، امروز -پنجشنبه- در سخنرانی خود در آژانس سازمان ملل متحد، از رهبران جهان خواست تا فورا به گرسنگی جهانی پایان دهند و گفت که اجازه دادن به میلیون‌ها نفر برای گذراندن هر روز بدون غذا، یک انحراف اخلاقی است.

پاپ، در بازدید از دفتر مرکزی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در شهر رم، بدون نام بردن از هیچ درگیری یا کشور خاصی، استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی را نیز محکوم کرد.

لئو با استناد به آمار سازمان ملل مبنی بر اینکه حدود ۶۷۳ میلیون نفر روزانه به اندازه کافی غذا نمی‌خورند، گفت: « این تعداد نشانه آشکار بی‌تفاوتی غالب، اقتصاد بی‌روح و یک سیستم ناعادلانه و ناپایدار توزیع منابع است».

رهبر کاتولیک‌های جهان اظهار افزود: «در زمانی که علم امید به زندگی را افزایش داده است، اجازه دادن به میلیون‌ها انسان برای زندگی و مرگ ناشی از گرسنگی، یک شکست جمعی، یک انحراف اخلاقی و یک جرم تاریخی است».

