خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عبور لکورنو از اولین رای عدم اعتماد در مجلس ملی فرانسه

عبور لکورنو از اولین رای عدم اعتماد در مجلس ملی فرانسه
کد خبر : 1700907
لینک کوتاه کپی شد.

نخست وزیر فرانسه، از اولین رای عدم اعتماد در مجلس ملی جان سالم به در برد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دولت فرانسه  امروز -پنجشنبه- پس از آنکه «سباستین لکورنو»  نخست وزیر این کشور، متعهد شد که اصلاحات اساسی در سیستم بازنشستگی را به حالت تعلیق درآورد و حمایت برخی از قانونگذاران چپ‌گرا را کسب کرد ، از اولین رای عدم اعتمادی که در مجلس ملی برگزار شد، جان سالم به در برد.

این پیشنهاد که توسط چپ‌های افراطی ارائه شده بود، مورد حمایت ۲۷۱ نماینده پارلمان قرار گرفت و کسب   ۲۸۹ رای مورد نیاز    برای تصویب   این پیشنهاد باز ماند.

حزب راست افراطی «اجماع ملی» فرانسه  نیز درخواست عدم اعتماد ارائه کرد که به زودی در مورد آن رای‌گیری خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ