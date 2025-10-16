عبور لکورنو از اولین رای عدم اعتماد در مجلس ملی فرانسه

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دولت فرانسه امروز -پنجشنبه- پس از آنکه «سباستین لکورنو» نخست وزیر این کشور، متعهد شد که اصلاحات اساسی در سیستم بازنشستگی را به حالت تعلیق درآورد و حمایت برخی از قانونگذاران چپ‌گرا را کسب کرد ، از اولین رای عدم اعتمادی که در مجلس ملی برگزار شد، جان سالم به در برد.

این پیشنهاد که توسط چپ‌های افراطی ارائه شده بود، مورد حمایت ۲۷۱ نماینده پارلمان قرار گرفت و کسب ۲۸۹ رای مورد نیاز برای تصویب این پیشنهاد باز ماند.

حزب راست افراطی «اجماع ملی» فرانسه نیز درخواست عدم اعتماد ارائه کرد که به زودی در مورد آن رای‌گیری خواهد شد.

انتهای پیام/